Zeman in terapia intensiva, i medici fanno il punto sulle condizioni fisiche del boemo: le ultime

Zeman in terapia intensiva, i medici che seguono con attenzione la situazione del boemo fanno il punto sulle sue condizioni di salute

A far scalpore e a far preoccupare ai tifosi della Lazio e non solo, sono le condizioni di salute di Zeman il quale è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva. Il tecnico ex biancoceleste, avrebbe presentato segnali di disartria ossia la perdita della capacità di articolare le parole. Si tratta dell’ennesima corsa in ospedale nell’ultimo periodo: nella primavera del 2024 infatti, il 77enne era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per dei problemi al cuore. Nell’ottobre scorso invece, Zeman aveva subìto un attacco ischemico

A far il punto sulle condizioni del boemo sono i medici del Gemelli, i quali sottolineano come il tecnico sia vigile e collaborante