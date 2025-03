Baldini, il commento su Zeman: «Mi dispiace, ma ha fumato un tir di sigarette»

Condividi via email

L’allenatore del Pescara, Silvio Baldini, si è espresso su quelle che sono le condizioni dell’ex allenatore della Lazio Zdenek Zeman

Da ieri circolano costantemente notizie riguardo le condizioni di salute dell’ex Lazio Zdenek Zeman, ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma per un’ischemia cerebrale. Sull’argomento ha espresso il suo pensiero anche l’allenatore del Pescara, Silvio Baldini, che ha commentato così in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Mi dispiace per Zeman. La salute lo mette un pò in crisi. Ha fumato però tir di sigarette. In tutta Italia gli vogliono bene».