Zazzaroni: «Lotito risponde al Como con un non-progetto basato sulla sostenibilità!»

Ivan Zazzaroni ha parlato della Lazio il giorno dopo il pareggio dello stadio Olimpico contro il Milan. Le sue dichiarazioni su Claudio Lotito

Il pareggio tra Lazio e Milan ha offerto diversi spunti di riflessione, soprattutto per il modo in cui la sfida dell’Olimpico ha cambiato volto nel corso dei novanta minuti. A soffermarsi sull’andamento della gara è stato Ivan Zazzaroni, che sulle pagine del Corriere dello Sport ha analizzato le due diverse versioni mostrate dai rossoneri e il confronto tra un primo tempo dominato dai biancocelesti e una ripresa nella quale gli equilibri sono cambiati.

Secondo il direttore, la squadra allenata da Gennaro Gattuso ha interpretato la prima parte dell’incontro con grande intensità, riuscendo a mettere in difficoltà il Milan grazie alla pressione, all’energia e alla qualità di alcuni singoli. Tra i protagonisti indicati da Zazzaroni ci sono Frattesi, Cancellieri e Nuno Tavares, capaci di trascinare la formazione biancoceleste.

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Zazzaroni sul progetto biancoceleste di Lotito

La prestazione della Lazio nel primo tempo ha spinto Ivan Zazzaroni a evidenziare il percorso intrapreso dalla società e dal gruppo guidato da Gattuso. Il giornalista ha sottolineato come la squadra sia riuscita a competere attraverso organizzazione, sacrificio e motivazioni, nonostante un mercato condizionato dalle difficoltà. Le sue parole:

«Che Lotito avesse inventato la risposta più disorientante al progetto Como, il non-progetto Lazio, entrambi vincenti: metti un mercato con due soldi dopo un blocco, un tecnico con una gran voglia di spaccare il mondo e un gruppo di giocatori affamati come lupi della Sila, pronti a qualsiasi sacrificio pur di far punti e (ri)mettersi in luce, e otterrai il nuovo calcio sostenibile, l’economy football».

Dopo un primo tempo favorevole alla Lazio, la partita ha cambiato direzione nella seconda frazione. Il Milan è riuscito a reagire grazie anche agli ingressi dalla panchina, con Moreira, Pulisic e Musah che hanno dato maggiore qualità e dinamismo alla squadra rossonera.

Per Zazzaroni, proprio questo cambio di atteggiamento ha rappresentato la seconda faccia della gara: il passaggio dal calcio dominante della Lazio nella prima parte al calcio dominato dei biancocelesti nella ripresa. Il pareggio finale ha quindi lasciato una partita dai due volti, nella quale entrambe le squadre hanno mostrato momenti di forza differenti.