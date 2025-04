Lazio, Zazzaroni: «Non capisco cosa rischierebbe Baroni, sta facendo un ottimo lavoro»

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore della Lazio, Baroni

Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Maracanà, dove ha parlato anche dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni.

LE PAROLE – Non capisco perché rischierebbe. Come organico sarebbe settimo o ottavo, oggi il Bologna ha più ricambi. Dietro ha il Milan, la Fiorentina e la Roma, più di quello che sta facendo cosa può fare? Ha avuto un sacco di infortuni, è in lotta per il quarto posto, sta facendo un ottimo lavoro. Il 5-0 di Bologna paga, e soprattutto paga un curriculum non brillante. Però ha fatto benissimo in tante piazze. Poi non so cosa farà Lotito, ma a meno che non faccia sfraceli perché rischierebbe?.