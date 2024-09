Zarate NON DIMENTICA la Lazio: quella FOTO sui social COMMUOVE i tifosi biancocelesti

Mauro Zarate non dimentica la Lazio: la foto sui social dell’attaccante argentino commuove i tifosi del club capitolino

Nonostante sia rimasto pochi anni, Mauro Zarate ha lasciato un grande ricordo di sé ai tifosi della Lazio, che hanno ancora negli occhi le prodezze del giocatore argentino, specialmente nella sua prima stagione nella Capitale.

Non sorprende quindi che, ben più di un tifoso, si sia anche commosso nel vedere la foto dell’ex argentino che, per la gara di ieri contro il Milan, faceva il tifo per la sua ex squadra.