Zaniolo, parla l'amico: «I fischi? I tifosi dovrebbero essere...»

Zaniolo, l’amico del giovane giallorosso interviene in sua difesa dopo i fischi ricevuti da quest’ultimo contro il Genoa

Ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto l’amico di Zaniolo Gaspare Galasso, il quale analizza la situazione del giovane giallorosso, assente ieri contro la Fiorentina.

PAROLE – «Un minimo di gratitudine a chi ha sempre dato tutto quello che poteva dare. A chi ha portato qualcosa a Roma dopo anni nonostante i due bruttissimi infortuni che avrebbero distrutto chiunque.»

«La forza come ci ha dimostrato Nico sta nel rialzarsi, combattere e onorare la maglia come ha sempre fatto questo ragazzo, sfortunato non poco. Ricordiamoci che la gente ha fischiato il ragazzo che neppure qualche mese fa ha dato il massimo contributo per ottenere una coppa mai vinta a Roma. Che sia Champions, Europa o Conference stiamo parlando di un trofeo internazionale. Riflettete»