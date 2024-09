Zanetti RIPENSA alla Lazio: «C’è una cosa che mi ha dato FASTIDIO nella prestazione della mia squadra»

Zanetti, il tecnico del Verona nella conferenza stampa pre Torino ritorna sulla sconfitta di lunedì sera contro la Lazio

In occasione della conferenza stampa della vigilia della partita con il Torino, Zanetti torna ad analizzare la sconfitta di lunedì sera contro la Lazio

PAROLE – Sono onestamente più arrabbiato, confermo quello che ho detto dopo la partita, cioè che la squadra ha dato tutto e si è impegnata avendo il carattere di recuperare dopo essere andati sotto, ed è rimasta dentro la partita per 90′. Ma pur essendo stata una buona partita, secondo me non è stato il nostro 100%. Abbiamo giocato tra il 70% e il 100%, forse con il massimo potevamo trovare qualche punto. In due o tre situazioni, in qualche duello, siamo stati un po’ leggeri, come anche sul gol, e quei duelli bisogna vincerli per trovare punti in casa della Lazio. Di questo mi sono arrabbiato con la squadra, perché loro hanno già dimostrato che possono farlo, di poter dare di più. Io mi arrabbio con loro perché sono forti, e non è sufficiente dopo una sconfitta dire abbiamo fatto una buona partita. Bisogna essere oggettivi e nella mia analisi penso che potevamo fare qualcosa di più