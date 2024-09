Zanetti a Dazn: «Si è vista una GRANDE differenza con la Lazio. Baroni ci ha messo in difficoltà, ecco COME». Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio-Verona, Paolo Zanetti ha parlato così del match dell’Olimpico:

PAROLE – «Oggi partita difficile per la grande qualità della Lazio. Ha un modo di giocare molto dinamico, che ci ha messo in difficoltà. La squadra però ci ha provato fino alla fine e questo è un merito. Ora dobbiamo tornare subito a lavorare per preparare la partita contro il Torino.

Credo che la differenza di qualità si sia vista, ma è normale che ci sia tra due squadre con obiettivi diversi. Noi comunque ci dobbiamo sempre provare per mentalità e per filosofia. Potevamo essere più attenti sui due gol, soprattutto da palla inattiva.

Mi sorprende che non siamo riusciti ad essere incisivi. Oggi avevamo assenze importanti e abbiamo giocato in maniera diversa contro una Lazio di grande qualità.

Di partite agibili in Serie A non ce ne sono. Abbiamo fatto 6 punti con un calendario molto difficile. Dobbiamo pensare partita per partita.

Tengstedt l’ho visto bene, ha fatto una buona partita. Ha grande margine di miglioramento e si sta calando molto bene all’interno della squadra».