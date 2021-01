Zago: «Il derby è una sfida affascinante, dura come piace a me»

Antonio Carlos Zago, allenatore dei Kashima Antlers in Giappone, ha parlato del derby di domani sera. Le sue parole

«E’ una sfida affascinante, dura come piace a me. Ai miei tempi Roma e Lazio erano grandi squadre, quasi ogni anno lottavano per lo scudetto. Però seguo Fonseca e devo dire che quest’anno sta facendo bene in un campionato più difficile vista la sorpresa Milan e la forza di Juve, Inter e Atalanta. La Roma può lottare fino alla fine e arrivare a vincere lo scudetto. Se ne devo scegliere solo uno gli regalerei Zago! Avevo una grinta impressionante nelle sfide decisive”. Poi sfoglia l’album dei ricordi: “Che bello quello vinto nell’anno dello scudetto con un autogol di Negro. Brutto invece il primo. Arrivai a gennaio e la Roma ne avevi persi 3 di fila. Perdemmo il quarto e fu pesante. Domani servirà avere fame e identificarsi con quella maglia»