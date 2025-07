Adam Marusic: ritorno alle origini con Sarri per la nona stagione alla Lazio

Adam Marusic si prepara alla sua nona stagione nella Lazio: con il ritorno di Sarri in panchina ecco cosa gli chiederà il tecnico

“Tutto deve cambiare perché nulla cambi.” Questa frase, secondo ll Messaggero racchiude l’essenza della prossima stagione per Adam Marusic, che inizierà il suo nono anno alla Lazio come pedina inamovibile dello scacchiere biancoceleste. Dopo aver esercitato l’opzione per il rinnovo fino al 2026, il terzino montenegrino sperava in un biennale con adeguamento, e i timidi sondaggi della Fiorentina avevano stuzzicato il suo interesse. Tuttavia, la chiamata di Maurizio Sarri ha spazzato via ogni malumore, cementando la sua permanenza a Formello.

Il quarto ritiro sotto gli ordini del “Comandante” imporrà a Marusic un “ritorno all’antico“. Se con Baroni il classe ’92 aveva raggiunto un record personale di 4 gol e triplicato la media dei cross tentati, ora dovrà ripassare i sincronismi della linea difensiva e sarà chiamato a un ruolo più bloccato. Servirà un’applicazione feroce per limitare gli errori che nel 2023/24 lo avevano reso il terzino con più occasioni da rete concesse ai rivali. Ma Sarri si fida ciecamente del numero 77, apprezzandone la solidità, la disciplina e la duttilità. Non a caso, Marusic è (dopo Hysaj) il terzino più utilizzato in carriera dal tecnico e vanta il più alto minutaggio nella sua prima parentesi laziale (dopo Felipe Anderson). La sua versatilità lo ha visto ricoprire tutti i ruoli: da ala a braccetto nella difesa a 3 e persino stopper in emergenza. Una stagione senza Europa potrebbe rivelarsi un vantaggio a lungo termine, consentendogli di concentrarsi pienamente sul campionato e scalare la classifica dei recordmen di presenze del club.