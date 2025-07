Mercato Lazio: è ufficiale il trasferimento di Milani all’Avellino! Il comunicato del club

Mercato Lazio: adesso è ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Milani all’Avellino! Il comunicato del club biancoceleste

L’Avellino continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, puntando su giovani di prospettiva per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club irpino ha annunciato ufficialmente, attraverso i propri canali, l’ingaggio del terzino sinistro Alessandro Milani, classe 2004, proveniente dalla Lazio. Il trasferimento avviene con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dell’Avellino e controriscatto in favore del club capitolino.

Chi è Alessandro Milani?

Alessandro Milani è un giovane difensore cresciuto nel settore giovanile della Lazio, dove ha mostrato ottime qualità sia in fase difensiva che in proiezione offensiva. Terzino sinistro di spinta, Milani è dotato di buona corsa, tecnica e visione di gioco. Nella scorsa stagione ha militato nella Primavera biancoceleste, distinguendosi per continuità e affidabilità. Il suo arrivo ad Avellino rappresenta un investimento sul futuro, ma anche una risorsa immediata per il tecnico Michele Pazienza.

Un rinforzo strategico per la difesa

L’arrivo di Milani si inserisce in una strategia ben precisa della dirigenza irpina, che punta a costruire una squadra competitiva con un mix di esperienza e gioventù. Il tecnico Michele Pazienza, ex centrocampista con esperienze in Serie A, potrà contare su un elemento dinamico e motivato, pronto a mettersi in gioco in un campionato impegnativo come la Serie C.

Con questo innesto, l’Avellino dimostra ancora una volta di voler puntare su giovani talenti per costruire un progetto solido e ambizioso.

COMUNICATO – L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio , a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Milani.

Nato a Latina il 14 giugno 2005, il terzino sinistro laziale è cresciuto nelle giovanili del club biancoceleste con cui si è reso protagonista nella promozione dal campionato Primavera 2 al torneo di Primavera 1 meritando dapprima le convocazioni nelle nazionali giovanili italiane e successivamente quelle con il Venezuela under 20.

Benvenuto in Irpinia Alessandro!