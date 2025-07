Artistico lascia la Lazio in prestito: ecco la nuova destinazione. Esperienza in prestito per l’attaccante classe 2002

Si sblocca una delle trattative più lunghe del calciomercato in uscita della Lazio. Dopo settimane di attesa, la telenovela legata al futuro di Gabriele Artistico è giunta al suo capitolo finale: l’attaccante classe 2002 si trasferirà allo Spezia. La chiusura dell’operazione, attesa entro la fine di questa settimana, è stata confermata e nelle prossime ore arriverà anche l’ufficialità.

La volontà del giocatore è stata decisiva. Artistico aveva espresso da tempo il suo desiderio di vestire la maglia dello Spezia, vedendo nel club ligure la piazza ideale per proseguire il suo percorso di crescita. La trattativa, tuttavia, si era arenata a causa di divergenze sulla formula del trasferimento.

Trovato l’accordo: prestito dalla Lazio

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Lazio e Spezia hanno finalmente trovato la quadra, superando gli ostacoli delle scorse settimane. L’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito, una soluzione che accontenta tutte le parti in causa. La Lazio permette a uno dei suoi giovani più promettenti di fare esperienza in un campionato competitivo come la Serie B senza perderne il controllo del cartellino. Lo Spezia, dal canto suo, si assicura un attaccante motivato e di talento per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Gabriele Artistico è atteso in Liguria già venerdì, giornata in cui svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà allo Spezia per la prossima stagione. Per l’attaccante, reduce da esperienze positive in Serie C, si tratta di un’importante occasione per misurarsi a un livello superiore e dimostrare tutto il suo valore. Un nuovo capitolo della sua carriera sta per iniziare, lontano dalla Capitale ma con l’obiettivo di tornarci da protagonista.