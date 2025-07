Calciomercato Lazio, cessione a titolo definitivo dei biancocelesti! Il comunicato ufficiale

Calciomercato Lazio, cessione a titolo definitivo dei biancocelesti in questa sessione estiva! Ecco il comunicato ufficiale del club

L’Avellino ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Valerio Crespi, giovane attaccante cresciuto nel vivaio della Lazio. L’annuncio di mercato è arrivato attraverso i canali ufficiali del club irpino, che ha così messo a segno un colpo interessante in ottica futura.

Classe 2004, Crespi è un centravanti moderno, dotato di buona tecnica e senso del gol. Dopo essersi messo in luce con la Primavera biancoceleste, ha vissuto la sua prima stagione tra i professionisti nel 2023/24, dividendosi tra Serie B e Serie C. Nella prima parte dell’anno ha vestito la maglia del Sudtirol, per poi trasferirsi alla FeralpiSalò, dove ha trovato maggiore continuità e minuti in campo.

Con questo acquisto, l’Avellino dimostra di voler puntare su giovani di prospettiva per costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Crespi rappresenta un investimento per il presente e per il futuro, con l’obiettivo di farlo crescere in un ambiente stimolante e ricco di tradizione.

Il club irpino ha accolto con entusiasmo il nuovo arrivato, augurandogli il meglio per questa nuova avventura in biancoverde. Ora toccherà al campo confermare le aspettative e trasformare il potenziale in rendimento.

COMUNICATO – L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Crespi. Nato a Roma il 4 agosto 2004 l’attaccante laziale ha firmato con il club un contratto triennale.

Cresciuto nelle giovanili del club biancoceleste, in carriera ha indossato le maglie di Cosenza, SudTirol e Feralpisalò.

Tra i professionisti ha collezionato 51 presenze divise tra Serie B, Serie C, Playoff di Serie C e Coppa Italia.

Benvenuto in Irpinia Valerio