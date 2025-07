Calciomercato, l’ex Lazio Muriqi rinnova col Maiorca: «E’ il sogno più bello che abbia mai avuto»

Calciomercato, l’ex Lazio Muriqi rinnova con il Maiorca fino al 2029: «E’ il sogno più bello che abbia mai avuto». Le parole

Il RCD Maiorca ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Vedat Muriqi, attaccante kosovaro classe 1994 originario di Prizren, prolungando il legame con il club fino al 2029. Una mossa strategica che conferma la volontà della società balearica di puntare sulla continuità e sull’identità, premiando uno dei protagonisti più amati e decisivi delle ultime stagioni.

Muriqi, soprannominato “il Pirata” per il suo stile combattivo e la sua presenza carismatica in campo, è approdato a Maiorca nel gennaio 2022 in prestito dalla Lazio. All’epoca, il club lottava per la salvezza in Liga, ma l’impatto dell’attaccante fu immediato: grazie ai suoi gol e alla sua leadership, il Maiorca riuscì a mantenere la categoria, spingendo la dirigenza a riscattarlo a titolo definitivo.

Da allora, Muriqi ha collezionato 118 presenze ufficiali con la maglia rossonera, segnando 35 gol e fornendo 11 assist. Numeri che testimoniano la sua costanza e il suo peso specifico nell’economia del gioco della squadra. Alto 1,94 m, forte fisicamente e abile nel gioco aereo, Muriqi è diventato un punto di riferimento per l’attacco maiorchino e un idolo per i tifosi.

Il rinnovo fino al 2029 rappresenta non solo un premio per le sue prestazioni, ma anche un segnale di stabilità e ambizione da parte del club. “Sento soprattutto orgoglio e piacere,” ha dichiarato Muriqi. “È un onore continuare a vivere questo sogno con questa gente e crescere con loro. Rimanere qui è senza dubbio la decisione migliore della mia vita. Mai cambierò questo sogno, perché il Maiorca è il sogno più bello che abbia mai avuto.”

Con questo prolungamento, il Maiorca si assicura la permanenza di uno dei suoi leader tecnici ed emotivi, mentre Muriqi consolida il suo ruolo di simbolo del club. Un matrimonio calcistico che continuerà a far sognare i tifosi dell’isola almeno per altri quattro anni.