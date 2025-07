Lazio, l'ex Fernando Couto: «Tornare a Formello è una grande emozione. Ho ancora le maglie dello Scudetto, le tengo nel mio ufficio. Il ricordo su Eriksson...»

Lazio, l’ex Couto: «Tornare a Formello un’emozione. Ho ancora le maglie dello Scudetto, le tengo in ufficio. Su Eriksson…». Le parole

Nel cuore del centro sportivo della Lazio, Fernando Couto e Luca Marchegiani – due colonne del passato biancoceleste – si ritrovano per un’appassionante intervista firmata Figurine Panini. Tra aneddoti, ricordi e sorrisi, gli ex calciatori rivivono le stagioni condivise con l’aquila sul petto, raccontando emozioni e momenti indimenticabili della loro avventura laziale. Le parole:

PAROLE – «Tornare a Formello è una grande emozione. Mancavo da quando ho smesso di giocare nella Lazio, il centro sportivo è cambiato in modo molto bello, molto positivo. Mi fa molto piacere, essere qui con voi e con Luca è una grande emozione. Sono stato in questo spogliatoio tanti anni: tanti momenti belli, altri meno. Ma mi sono divertito molto. L’album delle figurine? Io lo faccio adesso, con mio figlio di dieci anni. Gli piace il calcio, è appassionato e faccio la collezione con lui. Ogni album terminato lo metto nel mio ufficio, mi aiuta anche a rimanere aggiornato».

RECORD MARCHEGIANI – «Il record di imbattibilità di Marchegiani? Merito nostro (ride, ndr). Gli avversari, ci scherzavamo sopra, avevano difficoltà anche a respirare: non passava neanche il vento con noi in difesa. L’arrivo alla Lazio? Era una squadra tosta, con grandi giocatori. In quel periodo poi ci furono anche altri grandi investimenti da parte del presidente Cragnotti. Il mix ha fatto sì che nascesse una squadra pazzesca, veramente forti. Tra Porto, Parma e Barcellona ho sempre avuto squadre forti, ma qui avremmo potuto vincere anche qualcosa di più. Lo diciamo spesso, quando ci incontriamo ancora oggi. Con le nazionali partivamo quasi tutti, sono stati anni importanti quelli vissuti qui. E mi fa molto piacere essere di nuovo qui».

MENTALITA’ VINCENTE – «Ci si nasce, ma si costruisce anche lavorando in gruppo. Quando riesci a farlo vinci, lo fai in modo facile e tranquillo. Ci sono giocatori nati per vincere. Io ho vinto tanto, ma questo messaggio vincente bisogna anche saperlo trasferire. La Lazio non era abituata a vincere, poi con un gruppo forte e vincente è stata costruita la vittoria. Eravamo forti in tutti i reparti. E poi c’erano i cambi. Gli allenamenti erano sempre intensi, anche a poche ore dalla partita. Se non giocava uno lo faceva l’altro. E la squadra funzionava. Mister Sven gestiva le teste di tutti i giocatori e lo faceva nel migliore dei modi. Io ho ancora le maglie dello Scudetto, le tengo nel mio ufficio. Ne ho anche altre, alcune le ho date agli amici. Ma ne conservo tante, ho giocato per tanti anni e ho una collezione importante».

ERIKSSON – «L’ho conosciuto al Benfica, ero un ragazzino. Non credo si ricordasse di me, ma poi ho avuto la fortuna di convivere con lui tutti questi anni. È una persona fantastica, umana, corretta. Gestiva il gruppo in modo intelligente, con l’aiuto dello spogliatoio. I portieri della Lazio? Tutti tranquilli, nessuno era sopra le righe. Marchegiani era equilibrato, forse Ballotta era un po’ matto. Luca era sempre serio. Era una squadra fortissima, tra i difensori avevo legato tanto con Sinisa. Aveva un carattere molto simile al mio, molto forte. Il suo modo di giocare e di pensare era molto affine alla mia. Poi c’era Favalli, grandissimo giocatore e persona super divertente nello spogliatoio, faceva divertire tutti».