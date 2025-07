Lazio, ultime ore per gli abbonati: ecco il dato aggiornato sulle tessere vendute! I dettagli

Lazio, ultime ore per gli abbonati: ecco il dato aggiornato sulle tessere vendute! Sono già oltre 15000 tessere rinnovate

La campagna abbonamenti 2025/26 della Lazio entra nel vivo. Questa sera, mercoledì 9 luglio, alle ore 23:59 si concluderà ufficialmente la prima fase dedicata esclusivamente ai vecchi abbonati, che hanno avuto la possibilità di confermare il proprio posto allo Stadio Olimpico per la nuova stagione. Un appuntamento importante per i tifosi biancocelesti, che stanno rispondendo con entusiasmo: sarebbero già oltre 15.00 le tessere staccate.

Numeri in crescita e grande partecipazione

Il dato conferma il forte attaccamento della tifoseria laziale alla squadra guidata da Maurizio Sarri, tecnico esperto, subentrato a Baroni con l’obiettivo di riportare stabilità e risultati dopo una stagione altalenante. La risposta del pubblico è un segnale chiaro: c’è voglia di sostenere la squadra fin dal primo minuto, in un’annata che si preannuncia ricca di sfide, sia in campionato che in Europa.

Fase intermedia: 10-11 luglio per i ritardatari

Per chi non ha ancora rinnovato, ci sarà un’ultima possibilità: la società ha annunciato che da giovedì 10 luglio alle ore 16:00 fino a venerdì 11 luglio alle 23:59, solo i vecchi abbonati che non hanno confermato il proprio posto potranno sottoscrivere un nuovo abbonamento, scegliendo tra i posti rimasti disponibili. Si tratta di una finestra esclusiva, pensata per venire incontro a chi, per vari motivi, non ha potuto completare la procedura entro la scadenza odierna.

Vendita libera al via dal 14 luglio

La seconda fase della campagna abbonamenti inizierà lunedì 14 luglio alle ore 16:00, con l’apertura della vendita libera. In questa fase, tutti i tifosi – anche i nuovi – potranno acquistare un abbonamento per la stagione 2025/26. Un’opportunità per vivere da protagonisti le emozioni dell’Olimpico, sostenendo giocatori come il veterano Pedro, e altri giocatori simbolo del club e della storia biancoceleste.

La corsa all’abbonamento è ufficialmente iniziata: la passione biancoceleste non conosce pause.