Calciomercato: Paredes torna al Boca Juniors, il centrocampista argentino saluta la Roma

Calciomercato: Paredes torna al Boca Juniors, il centrocampista argentino saluta così la capitale, la Serie A e la Roma

Il trasferimento di Leandro Paredes al Boca Juniors è ormai realtà. Il centrocampista argentino, classe 1994, è tornato in patria per firmare con il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Dopo settimane di trattative, l’accordo è stato raggiunto: alla Roma, rivale storica della Lazio, andranno circa 3,5 milioni di euro, cifra resa possibile da una clausola pro-Boca inserita nel contratto del giocatore.

Paredes, regista tecnico e dotato di grande visione di gioco, ha vestito la maglia della Roma in due distinti periodi: dal 2014 al 2017 e poi nuovamente dal 2023 al 2025. In totale ha collezionato 135 presenze, segnando 13 gol e fornendo 11 assist tra Serie A, coppe nazionali e competizioni europee. Il suo ritorno in Argentina segna la fine di un lungo percorso europeo che lo ha visto protagonista anche con Chievo Verona, Empoli, Zenit San Pietroburgo, Paris Saint-Germain e Juventus.

Accoglienza da star a Buenos Aires

Come riportato dal quotidiano sportivo argentino Diario Olé, l’arrivo di Paredes a Buenos Aires ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Boca Juniors. Un video pubblicato sulla piattaforma X mostra una vera e propria folla radunata davanti alla clinica dove il giocatore ha sostenuto le visite mediche. All’uscita, circondato da giornalisti e sostenitori, Paredes ha rilasciato una breve dichiarazione: “Sono molto felice”, confermando l’emozione per il ritorno nella squadra del cuore.

Un campione del mondo che torna a casa

Campione del mondo con l’Argentina nel 2022 e due volte vincitore della Copa América, Paredes rappresenta un colpo di grande prestigio per il Boca Juniors. Il club argentino, guidato attualmente da Diego Martínez, punta a rinforzare il centrocampo con un giocatore di esperienza internazionale e forte personalità.

Il ritorno di Paredes alla Bombonera non è solo un’operazione di mercato, ma anche un segnale di ambizione da parte degli Xeinezes, che vogliono tornare protagonisti in patria e in Copa Libertadores. Per i tifosi, è il ritorno di un idolo. Per il calcio argentino, un rientro che alza il livello del campionato.