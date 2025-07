Lazio, scoppia il ‘caso’ conferenza! Anellucci durissimo: «Stanno gestendo una società gloriosa in maniera imbarazzante»

Condividi via email

Lazio, scoppia il ‘caso‘ conferenza! Anellucci duro: «Stanno gestendo una società gloriosa in maniera imbarazzante». Le parole

Una conferenza stampa… senza stampa. È questa l’insolita scelta della Lazio per la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste aveva infatti deciso di escludere la presenza fisica dei giornalisti, consentendo loro unicamente l’invio di domande scritte da sottoporre prima dell’evento.

La decisione ha immediatamente acceso il dibattito, suscitando critiche da parte degli addetti ai lavori e degli operatori dell’informazione. Le polemiche sono state tali da spingere la società a fare marcia indietro: la conferenza è stata annullata e rinviata alla fine del ritiro estivo.

Nel frattempo, alcuni opinionisti di TMW hanno detto la loro sull’accaduto, offrendo spunti e riflessioni su una scelta comunicativa che ha fatto discutere ben oltre i confini del tifo laziale. Ecco le parole di Anellucci:

PAROLE – «La pezza è peggio del danno. Aver annullato questa parvenza di conferenza è stata ancor peggio. Ma vado oltre. Quando uno ha un ristorante stellato e lo gestiscono personaggi non all’altezza, il ristorante non è più stellato. Stanno gestendo una società gloriosa in maniera imbarazzante. Questo amore dei tifosi è costantemente insultato. Avrei preferito leggere un insulto che vedere una cosa del genere. Solo il Borgorosso poteva essere gestito così. Sta diventando una barzelletta europea la Lazio. E’ aberrante tutto questo».

Claudio Anellucci è un agente FIFA noto nel panorama calcistico italiano, spesso ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive per commentare le vicende del calcio nazionale. Non è un dirigente della Lazio, ma è intervenuto più volte pubblicamente per esprimere opinioni molto critiche sulla gestione del club biancoceleste.

Sul fronte sportivo, Sarri ha accettato la sfida nonostante il blocco del mercato in entrata, dovuto a vincoli di bilancio. Intanto, il malcontento cresce tra i tifosi, preoccupati per una rosa da sfoltire e senza rinforzi all’orizzonte. La Lazio si prepara a una stagione complicata, con Sarri chiamato a ricostruire tra mille ostacoli.