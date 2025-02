Zaccagni a Dazn: «Non aver segnato subito ci ha reso la partita complicata. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica»

Zaccagni, il capitano biancoceleste alla fine della partita pareggiata con il Venezia esterna la sua delusione rilasciando queste sue considerazioni

PARTITA COMPLICATA – C’è tanto rammarico, volevamo vincere. È stata una partita intensa, fisica, siamo mancati lì. Non abbiamo segnato subito e la gara è diventata difficile, purtroppo non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, ma dovevamo comunque vincere. Ora però non abbassiamo la testa, martedì abbiamo una partita importante. Sorteggio di Europa League? Per noi non c’era differenza tra il Viktoria Plzen e la Roma. Siamo consapevoli di aver fatto un belllissimo percorso europeo, per questo ogni squadra andava bene