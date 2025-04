Zaccagni: «Il gol all’Europeo non lo scorderò mai. Sapere che hai dato gioia all’Italia intera è qualcosa che ti porti dentro per sempre». Le parole del giocatore

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni si è raccontato in uno speciale andato in onda su Dazn in cui ha parlato delle emozioni vissute durante l’Europeo in maglia azzurra.

PAROLE– «Il gol all’Europeo non lo scorderò mai, una gioia immensa, un qualcosa di unico. Mi son passate tante immagini in testa, è indescrivibile, non saremmo passati se non avessi segnato. Un momento irripetibile, magico, speciale. Sapere che hai dato gioia all’Italia intera è qualcosa che ti porti dentro per sempre »

RICORDO– «C’è un video bellissimo di mia moglie che, la mattina dopo che ho fatto gol, lo fa vedere a mio figlio che è contento nel vedermi esultare. Un video che mi porterò dentro e lo legherò questo ricordo. Quando segni in partite importanti la differenza la fa quello che ti circonda. Quindi uno stadio caloroso, a fine partite festeggi di più di una partita normale, sono emozioni che quando le provi hai una botta di adrenalina inspiegabile »