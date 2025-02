Zaccagni Lazio, Perrone entusiasta: «Ha cominciato a far esplodere i fuochi d’artificio, tutti pazzi di lui, tranne una sola persona»

Zaccagni Lazio, il commento di Massimo Perrone sulle ultime prestazione di del capitano biancoceleste: tanti gol, tanti Assist in Italia e in Europa

Massimo Perrone sulle colonne del Corriere della Sera ha parlato di Mattia Zaccagni: il capitano della Lazio dopo un avvio di 2025 che non sembrava dei migliori, è esploso a cominciare dalla partita con il Verona. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Il suo 2025 era cominciato male: derby perso, squalifica, Como saltato. Ma poi Zaccagni ha cominciato a far esplodere i fuochi d’artificio: gol e assist a Gigot a Verona, gol alla Real Sociedad (con ammonizione tattica per saltare l’inutile partita a Braga), gol e assist a Castellanos a Cagliari, altro passaggio decisivo al Taty col Monza, il tocco smarcante per Dia col Napoli. Sabato ha anche segnato una rete fantastica in rovesciata, annullata per pochi centimetri di fuorigioco, ha fatto ammonire Anguissa e, se Massa non avesse fatto finta di niente, il giallo sarebbe toccato pure a Rrahmani e soprattutto a Di Lorenzo che gli ha rifilato un calcione da dietro. Di falli ne subisce tanti, sabato sera era sul podio della serie A a quota 57 dietro Ndoye e Kone; di assist ne ha già fatti 6 in A (anche lì 3° dietro Tavares e Lukaku) e 1 in EL; quanto ai gol totali è a quota 9, a -1 dal record personale del 2022-23. Quando ha segnato, la Lazio ha sempre vinto. Fra gol e assist ha regalato 13 punti in più in campionato; e dopo 3 stagioni di «latitanza» europea, 19 partite con un solo gol (di tacco) al Porto, in questo 2024-25 ne ha già firmati 2 in 7 incontri. La Gazzetta ovviamente lo raccomanda al Fantacalcio: «Secondo attaccante esterno più prolifico, meglio di lui solo Lookman», valeva 43 crediti a inizio stagione, ora ce ne vogliono 59. L’unico che non lo comprerebbe? Spalletti. Che lo ha schierato titolare nelle sue prime 2 partite sulla panchina dell’Italia, nel 2023, poi gli ha regalato appena 6 spezzoni (avendone in cambio il gol qualificazione al 98’ contro la Croazia a Euro2024) escludendolo dalle ultime 2 convocazioni. L’Italia gioca col 3-5-2, d’accordo, ma non sembra un buon motivo per tener fuori questo Zaccagni esplosivo».