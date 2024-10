Zaccagni a Sky: «Sarà difficile, ma c'è voglia di confrontarsi con una grande squadra. Abbiamo bisogno di...»

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky prima del big match tra i biancocelesti e la Juve

Intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juve-Lazio, Mattia Zaccagni ha parlato così del match dell’Allianz Stadium:

PAROLE – «Ho voglia di confrontarsi contro una grande squadra come la Juve, sarà una gara difficile, siamo pronti e siamo convinti di far bene. La nostra identità è quella che abbiamo visto, vogliamo rimanere questi per proporre il miglior calcio possibile. C’è da mettere in campo tanta umiltà, corsa per poi mettere qualità quando arriva la palla in avanti».