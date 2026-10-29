Mancini osserva Zaccagni e Floriani Mussolini: doppia sorpresa biancoceleste in Nazionale?

Mattia Zaccagni e Romano Floriani Mussolini potrebbero entrare nelle valutazioni del commissario tecnico Roberto Mancini per i prossimi impegni dell’Italia

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a stupire in questo avvio di stagione 2026/2027 e le prestazioni dei biancocelesti potrebbero avere ripercussioni importanti anche in ottica Nazionale. Tra i protagonisti della straordinaria partenza della formazione capitolina ci sono Mattia Zaccagni e Romano Floriani Mussolini, entrambi finiti sotto i riflettori dopo la spettacolare vittoria per 6-2 contro il Sassuolo.

I due calciatori, andati a segno nella sfida disputata martedì 27 ottobre al Mapei Stadium, potrebbero essere presi in considerazione dal commissario tecnico Roberto Mancini in vista dei prossimi appuntamenti dell’Italia.

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Zaccagni e Floriani Mussolini sotto osservazione

La prestazione offerta contro il Sassuolo potrebbe rappresentare un ulteriore elemento a favore dei due giocatori biancocelesti. Secondo quanto emerso, uno scout della Nazionale italiana era presente al Mapei Stadium per osservare da vicino Zaccagni e Floriani Mussolini. Una circostanza che testimonia l’attenzione dello staff azzurro verso il rendimento dei due calciatori.

Il successo contro la formazione allenata da Alberto Aquilani ha comunque fornito indicazioni importanti: Zaccagni ha realizzato la quarta rete della Lazio nel recupero del primo tempo, mentre Floriani Mussolini aveva firmato il momentaneo 3-1 al 16′.

Zaccagni sogna il ritorno in Nazionale: il capitano convince Gattuso

Per Mattia Zaccagni, l’eventuale convocazione rappresenterebbe un riconoscimento al rendimento espresso in questo inizio di campionato. L’esterno offensivo è uno dei principali punti di riferimento della Lazio, sia per le responsabilità legate alla fascia da capitano sia per il contributo garantito alla manovra offensiva.

La rete realizzata contro il Sassuolo costituisce un altro segnale positivo. La possibilità di tornare a vestire la maglia dell’Italia potrebbe diventare un ulteriore stimolo per il capitano biancoceleste, determinato a mantenere alta la qualità delle proprie prestazioni.

Floriani Mussolini verso la prima convocazione?

Ancora più significativa potrebbe essere l’eventuale chiamata di Romano Floriani Mussolini. Il laterale classe 2003 sta vivendo una fase importante della propria crescita e il primo gol in Serie A, realizzato proprio contro il Sassuolo, rappresenta un traguardo personale di grande valore.

Una prima convocazione nella Nazionale maggiore rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nel suo percorso. La concorrenza nel ruolo e le valutazioni tattiche dello staff azzurro saranno naturalmente determinanti per capire se il suo nome potrà trovare spazio nell’elenco dei prossimi convocati.

Lazio, la crescita dei singoli può regalare nuove soluzioni alla Nazionale

L’interesse della Nazionale per Zaccagni e Floriani Mussolini sarebbe anche una conseguenza del lavoro svolto da Gattuso nella Capitale. La Lazio ha conquistato 25 punti nelle prime nove giornate di Serie A, ottenendo otto vittorie e un pareggio: numeri che certificano il miglior avvio della storia biancoceleste nel campionato a venti squadre con tre punti per vittoria. In questo contesto, diversi calciatori stanno offrendo prestazioni convincenti e aumentando il proprio peso all’interno della squadra.

Adesso l’attenzione si sposta sulle prossime scelte di Mancini. Per Zaccagni potrebbe arrivare il ritorno in azzurro, mentre Floriani Mussolini spera nella prima grande occasione della carriera. Per entrambi, però, la convocazione resta soltanto una possibilità, in attesa di comunicazioni ufficiali.