Lotito accelera per blindare due gioielli! Floriani Mussolini e Isaksen verso il rinnovo con la Lazio

Rinnovi Lazio, la società biancoceleste vuole mettere al sicuro Romano Floriani Mussolini e Gustav Isaksen dopo il loro grande avvio di stagione. Contatti avviati

La Lazio guarda al futuro e vuole evitare di ripetere gli errori commessi nella gestione dei contratti durante le ultime stagioni. La società del presidente Claudio Lotito avrebbe deciso di accelerare sul fronte dei rinnovi, individuando due priorità assolute: Romano Floriani Mussolini e Gustav Isaksen. Entrambi stanno vivendo un momento particolarmente positivo e rappresentano due elementi importanti nel progetto tecnico di Gennaro Gattuso.

L’obiettivo della dirigenza biancoceleste è raggiungere un’intesa in tempi brevi con i rispettivi entourage, mettendo al sicuro due calciatori che hanno attirato l’attenzione grazie alle prestazioni offerte in questa prima parte della stagione 2026/2027.

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Floriani Mussolini verso il 2031: attenzione all’interesse dell’Inter

Uno dei dossier più importanti riguarda Romano Floriani Mussolini, protagonista di una crescita significativa sotto la guida di Gattuso. Il terzino è reduce da un momento indimenticabile, avendo realizzato il suo primo gol in Serie A nella larga vittoria contro il Sassuolo.

Una rete che ha ulteriormente impreziosito il suo percorso e confermato i progressi mostrati nelle ultime settimane. Le prestazioni del laterale non sarebbero passate inosservate nemmeno sul mercato, con l’Inter indicata tra le società interessate al suo profilo.

Proprio per questo motivo, la Lazio vorrebbe anticipare eventuali sviluppi e raggiungere un accordo per prolungare il contratto fino al 30 giugno 2031; i primi contatti con l’entourage sono stati già stati avviati!

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Isaksen sempre più centrale: pronto il prolungamento fino al 2030

L’altra priorità riguarda Gustav Isaksen, diventato uno dei protagonisti dell’ottimo avvio di campionato della formazione capitolina. L’esterno offensivo danese sta attraversando un periodo di grande forma, distinguendosi per incisività negli ultimi metri, velocità e capacità di creare pericoli alle difese avversarie.

La dirigenza biancoceleste vorrebbe premiare il suo rendimento attraverso un nuovo accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2030. Anche in questo caso sarebbero stati avviati i dialoghi con gli agenti del giocatore, nella speranza di arrivare rapidamente a un’intesa.

Lotito vuole chiudere subito: poi spazio al mercato di gennaio

La strategia della Lazio appare dunque orientata a consolidare l’attuale organico prima di concentrarsi sulle prossime operazioni in entrata e in uscita. Il presidente Claudio Lotito vorrebbe definire entrambe le trattative nel più breve tempo possibile, evitando che eventuali interessamenti di altri club possano complicare i negoziati.

Blindare Floriani Mussolini e Isaksen significherebbe dare un segnale importante anche all’ambiente biancoceleste: valorizzare i calciatori che stanno facendo bene e costruire una base solida per le prossime stagioni. Una volta sistemate queste due situazioni contrattuali, la società potrebbe concentrare maggiormente le proprie attenzioni sul mercato di gennaio.