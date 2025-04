Zaccagni a LSC: «Nei derby non esiste la stanchezza. Vogliamo regalare una gioia ai tifosi»

Il giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi istanti dal fischio di inizio del derby dell’Olimpico tra Lazio e Roma

Mattia Zaccagni ha presentato la sfida tra Lazio e Roma ai canali ufficiali del club.

LE PAROLE – Servirà la nostra miglior prestazione, dovremo tenere la concentrazione alta per tutta la partita contro una squadra forte. Ci teniamo a far bene e a regalare una gioia a i tifosi. Stanchezza? Stasera non contano queste cose, non c’è stanchezza, i derby si possono giocare anche dopo un giorno dall’ultima partita, siamo concentrati. Il derby di Roma è speciale e voglio dare una gioia.