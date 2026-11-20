Lazio, Guastav Isaksen guida la classifica dei cartellini provocati: Frattesi sul podio e biancocelesti davanti a tutti nel campionato di Serie A
La Lazio di Gennaro Gattuso continua a sorprendere in questo avvio di stagione 2026/2027. Oltre ai risultati ottenuti sul campo, ci sono alcune statistiche che testimoniano la pericolosità della formazione biancoceleste. Tra i protagonisti assoluti spicca Gustav Isaksen, diventato un autentico incubo per le difese avversarie grazie alla sua velocità, alla capacità di saltare l’uomo e alle continue accelerazioni sulla fascia.
L’esterno danese, infatti, non si limita a incidere attraverso gol e assist, ma riesce anche a mettere costantemente in difficoltà i propri marcatori. A confermarlo è una particolare graduatoria relativa alle prime undici giornate di Serie A, nella quale il calciatore della Lazio occupa la prima posizione.
Isaksen è il re dei cartellini provocati: nessuno come il danese
Il dato più significativo riguarda il numero di ammonizioni procurate agli avversari. Gustav Isaksen guida questa speciale classifica con ben otto cartellini gialli provocati nelle prime undici giornate di campionato.
Alle sue spalle figura Junior Messias del Genoa, fermo a quota sette, mentre sul terzo gradino del podio troviamo un altro protagonista della formazione capitolina: Davide Frattesi, che ha già costretto gli avversari a ricevere sei ammonizioni.
Numeri che evidenziano quanto i giocatori biancocelesti riescano a creare difficoltà alle difese attraverso iniziative individuali e cambi di ritmo. In particolare, la capacità di Isaksen di puntare direttamente il proprio marcatore rappresenta una risorsa preziosa per lo sviluppo della manovra offensiva.
Lazio, dominio anche nella classifica delle ammonizioni provocate
Il primato individuale dell’esterno danese trova conferma anche nelle statistiche collettive. La Lazio, infatti, occupa la prima posizione nella graduatoria delle ammonizioni provocate dalle squadre di Serie A.
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Sono addirittura 30 i cartellini gialli rimediati dagli avversari dei biancocelesti nelle prime undici giornate. Un dato che permette alla formazione allenata da Gennaro Gattuso di precedere il Frosinone, secondo con 27 ammonizioni provocate, e il Bologna, terzo a quota 24.
Lazio-Lecce, il confronto statistico è sorprendente: salentini ultimi in Serie A
La statistica assume un significato particolare anche in vista del prossimo impegno di campionato. Sabato 21 novembre, alle ore 15:00, la Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico il Lecce di Eusebio Di Francesco, in occasione della dodicesima giornata di Serie A. Proprio i salentini occupano l’ultima posizione nella graduatoria delle ammonizioni provocate, con appena sette cartellini gialli fatti ricevere agli avversari nelle prime undici partite.
Il confronto è particolarmente significativo: 30 ammonizioni provocate dalla Lazio contro le sole sette del Lecce. Una differenza di 23 cartellini che fotografa due rendimenti molto distanti in questa specifica statistica, senza necessariamente rappresentare una misura complessiva della qualità offensiva delle due squadre.
Per Gattuso, intanto, la capacità di Isaksen di creare superiorità numerica potrebbe rivelarsi ancora una volta determinante. Il danese vuole proseguire il proprio momento positivo e contribuire a mantenere la Lazio nelle zone più alte della classifica.