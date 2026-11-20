Lazio, i numeri certificano la svolta di Noslin: 4 gol e 4 assist in 10 partite, solo Rabiot vanta lo stesso bottino in Serie A

La sfida di domani alle 15:00 allo stadio Olimpico tra Lazio e Lecce porta con sé una lettura statistica che esalta l’impatto stagionale di Tijjani Noslin sul campo in questo campionato. L’attaccante olandese ha messo insieme 4 gol e 4 assist in 10 presenze, entrando in una cerchia ristrettissima insieme ad Adrien Rabiot (5 reti e 4 assist) come unico giocatore capace di raggiungere quota quattro in entrambi i fondamentali. Un dato che certifica la sua crescita continua e il peso crescente nella manovra biancoceleste!

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Il confronto con Adrien Rabiot e il peso per Lazio-Lecce

Condividere con Adrien Rabiot il primato di giocatori con almeno 4 gol e 4 assist in questo campionato racconta la completezza di Tijjani Noslin nell’ultimo terzo di campo.

Mentre la Lazio si prepara ad affrontare il Lecce all’Olimpico, la dirigenza e l’allenatore Gennaro Gattuso possono contare su un profilo capace di spaccare le partite sia da titolare sia a gara in corso, offrendo soluzioni variegate al reparto offensivo biancoceleste.

Verso il fischio d’inizio di Lazio-Lecce all’Olimpico

Con il match di domani alle 15:00 ormai alle porte, la Lazio cerca conferme sul rettangolo verde per dare seguito al proprio cammino contro il Lecce. Per Tijjani Noslin, l’appuntamento dell’Olimpico rappresenta un’ulteriore occasione per incrementare il proprio bottino stagionale e avvicinare il record registrato ai tempi dell’Hellas Verona, trascinando la squadra in un pomeriggio chiave della stagione.