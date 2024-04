Zaccagni a Sky: «Son contento di aver aiutato la squadra, possiamo giocarcela con la Roma»

Mattia Zaccagni ha parlato a Sky dopo il match tra la Lazio e il Verona: ecco le dichiarazioni dell’esterno

Ai microfoni di Sky, dopo Lazio-Verona, è intervenuto Mattia Zaccagni:

«Ho avuto una stagione complicata di alti e bassi, fatta di infortuni traumatici, è stata una stagione complicata ma son contento di esser tornato e aver aiutato la squadra. Ci sono tanti scenari che si possono aprire, andiamo di partita in partita. Se siamo alla stessa altezza della Roma o superiori? Perché no, l’abbiamo dimostrato quando ci abbiamo giocato contro, l’ultimo no, i derby sono partite particolari ma il nostro cammino non penso che sia tanto diverso da quello della Roma. Il mister mi ha chiesto di fare l’esterno a tutta fascia, il quinto, poi ha messo Felipe a destra a me a sinistra. Se sono in grado farlo tutta la partita? Non lo so, non l’ho mai fatto, in casi di emergenza lo faccio. La prima impressione è stata positiva col mister, abbiamo cambiato tanto, sotto l’aspetto tattico che è un modo di giocare a uomo a tutto campo, bisogna lavorare su pressing e intensità, poi il mister sta lavorando sull’aspetto mentale della squadra. Se prima c’erano problemi? No, tante volte da fuori abbiamo sentite queste cose, ci siamo sempre sorpresi da dentro, non ci son mai stati problemi nello spogliatoio a parte cose normali che si possono dire durante partita o a fine primo tempo. Europeo? Penso che sia il sogno di ogni giocatore giocare l’Europeo, cercherò di mettermi in forma al massimo per farmi trovare pronto.»