Zaccagni a LSC: «Sono felice che il mio rigore è valso la vittoria che dedico a Flavio»

Zaccagni, l’arciere biancoceleste esulta per la vittoria ed esterna le sue considerazioni dedicandola al povero tifoso aquilotto deceduto

Ai microfoni di LSC al termine della partita vinta con il Cagliari da parte della Lazio, ha parlato Zaccagni che esterna la sua gioia per i tre punti facendo anche un bel pensiero a Flavio il tifoso venuto a mancare in questi giorni

PAROLE – Rigore? Era importante perché in quel momento era determinante, sono contento di aver aiutato la squadra in un momento decisivo. Questa deve essere la nostra identità, il mister ci trasmette questo durante la settimana e noi lo mettiamo in campo

DEDICA – La dedica va a Flavio che è venuto a mancare questa settimana, era un grandissimo tifoso, e a tutta la sua famiglia

CAGLIARI – Sapevamo che il Cagliari è una squadra che lotta su ogni pallone, è stata una partita maschia ma ne siamo venuti fuori da squadre e abbiamo portato a casa i tre punti

PORTO E MONZA – Non molliamo di un centimetro ma prima prepariamo la gara contro il Porto, poi penseremo al Monza