Whoscored.com, Immobile inserito nella top 11 settimanale della Serie A

Due gol nella trasferta di Bologna e primato solitario nella classifica cannonieri per Ciro Immobile. Sette gol in sette partite in campionato, più uno in Europa League e diciannovesima doppietta da quando veste la maglia biancoceleste (qui i suoi numeri). Un’altra prestazione sopra le righe per l’attaccante della Lazio, che è stato inserito dal portale britannico Whoscored.com, nella consueta top 11 relativa alla settima giornata di Serie A. Ecco la formazione completa: