Lazio, diciannove doppiette per Immobile in biancoceleste

Quella contro il Bologna è stata la doppietta numero 19 per Ciro Immobile da quando veste la maglia della Lazio

93 gol in 141 presenze con la maglia della Lazio. Media di un gol ogni partita e mezza disputata. Numeri pazzeschi per Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A con 7 reti in 7 partite. In una di queste, quella contro l’Inter, l’attaccante ha giocato soltanto 37 minuti.

DOPPIETTA – Come riporta il sito ufficiale della Lazio, quella di Bologna è stata per Immobile la doppietta numero 19 da quando veste la maglia biancoceleste. Dopo una stagione non esaltante, Ciro sembra finalmente essere tornato quello di due anni fa.