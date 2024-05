Vollborn attacca la Roma: «Sono dei provocatori e nella gara d’andata hanno creato il caos»

Vollborn, l’ex Leverkusen ha parlato con dichiarazioni molto pesanti del club giallorosso avversario in Europa League

Intervenuto ai microfoni del romanista.it Vollborn, ex illustre giocatore del Bayern Leverkusen aveva rilasciato alcune dichiarazioni in prossimità della gara con la Roma attualmente in corso

PAROLE – I primi 20 minuti la Roma ha fatto bene. Abbiamo avuto fortuna con Lukaku che ha preso la traversa, e sull’occasione di Cristante. Dopo l’1-0 però abbiamo controllato. Sia noi che loro siamo più forti di un anno fa. Loro all’inizio sono stati sfortunati, ma poi avremmo potuto vincere in maniera più larga. Siamo stati più maturi, non siamo caduti nelle loro provocazioni che, devo dire, sono frequenti. Ora dobbiamo affrontare il ritorno con la stessa concentrazione dell’andata. Con gli italiani si deve sempre stare attenti. Basta un gol e poi ci potrebbero tremare le gambe