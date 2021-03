Vocalelli: «Guai a mettere sotto processo Immobile. Il suo problema è…»

Immobile fuori forma? Il parere del giornalista Alessandro Vocalelli intervenuto nel corso della trasmissione A tutta rete

Ciro Immobile non sta trascorrendo un buon periodo di forma: sono ormai cinque le partite consecutive senza reti per il bomber napoletano, per giunta apparso appannato non solo dal punto di vista realizzativo.

Nel corso della trasmissione A tutta rete su Rai Sport è intervenuto il giornalista Alessandro Vocalelli per parlare del momento di Immobile: «Il problema di Immobile è che lui è costretto a giocare sempre. La Lazio è chiamata a fare un campionato da protagonista ma guai a mettere sotto processo questo giocatore che è straordinario».