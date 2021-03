Lazio, Immobile a secco in campionato da 5 partite consecutive

Il bomber della Lazio Ciro Immobile non va a segno in campionato da 5 partite di fila: non succedeva da ben due anni

Una sconfitta bruciante per la stagione della Lazio, che potrebbe essere estromesso definitivamente dalla corsa Champions. Con il 3-1 rimediato all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, i biancocelesti certificano ancora di più il loro momento no.

Tra i giocatori più in difficoltà della squadra allenata da Simone Inzaghi c’è senza dubbio Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, infatti, è a secco da ben 5 partite consecutive. Una striscia negativa a cui non eravamo per niente abituati e che non si ripete per il detentore della Scarpa d’Oro da ben due anni. La speranza è che Ciro possa riprendersi presto, così come tutta la Lazio.