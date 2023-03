Vink: «La Lazio ieri non riusciva a conquistare palla»

Vink, l’ex calciatore di Genoa e Ajax ha analizzato il match di ieri sera tra Lazio e l’Az esprimendo la sua opinione

La vittoria contro la Lazio di ieri consegna per l’Az Alkmaar una buona fetta di qualificazione, ma i biancocelesti daranno battaglia. Ai microfoni di Espn ad analizzare il match ci pensa l’ex Genoa e Ajax Vik, il quale rilascia queste parole

PAROLE – Ci sono stati momenti di due o tre minuti in cui l’AZ ha lasciato girare la palla, senza diventare pericoloso, ma è bello che tu possa far correre l’avversario in questo modo. A un certo punto hai visto quei giocatori della Lazio correre a triangolo, perché non riuscivano a prendere pall