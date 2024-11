Vincenzo d’Amico, il ricordo della moglie: «La Lazio per lui era un grande amore che ha dimostrato per tutta la vita»

Vincenzo d’Amico, la moglie dell’ex biancoceleste rilascia delle belle e toccanti dichiarazioni su quest’ultimo: ecco cos ha detto

In occasione della cerimonia della Hall of Fame del calcio Italiano, la moglie di Vincenzo d’Amico ha ricordato lo storico ex biancoceleste rilasciando queste considerazioni, riguardo l’amore che aveva quest’ultimo nei confronti della Lazio e nei tifosi

PAROLE – Per Vincenzo la Lazio era amore puro. Amore che ha dimostrato tutta una vita e che ancora oggi dimostra attraverso i suoi tifosi che continuano ad amarlo, onorarlo e rispettarlo