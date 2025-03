Viktoria Plzen-Lazio, i padroni di casa trovano il pareggio

Viktoria Plzen-Lazio, i padroni di casa riescono a trovare il gol che rimette tutto in parità alla Doosan Arena di Plzen

Inizio di secondo tempo da shock per la Lazio, perchè al 53′ a trovare il gol è il Viktoria Plzen che rimette tutto in parità alla Doosan Arena di Plzen. A realizzare la rete per la formazione ceca è stato Durosinmi il quale sfrutta il calcio di punizione a favore dei padroni di casa, e in area di rigore anticipa la difesa biancoceleste e non da scampo a Provedel