Vieri: «Lazio da Scudetto? No, ecco quale deve essere il vero obiettivo»

Christian Vieri, doppio ex della sfida tra Lazio e Inter, ha parlato così delle possibilità della squadra di Baroni di lottare per lo Scudetto

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio–Inter, il doppio ex della sfida Christian Vieri ha parlato così delle possibilità che ha la squadra di Baroni di lottare per lo Scudetto:

VIERI – «Secondo me non è una Lazio da Scudetto. Se mi chiedi se può giocarsela per il quarto posto di ti dico di sì, ma per lo Scudetto no».