Vieri: «Coppa delle Coppe vinta con la Lazio? Grande soddisfazione. Vi racconto com’è andata»

Christian Vieri, ex attaccante della Lazio, ha parlato così della Coppa delle Coppe vinta con la maglia della Lazio. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Christian Vieri ha ricordato così la Coppa delle Coppe vinta con la Lazio:

PAROLE – «La Coppa delle Coppe? I laziali dopo 26 anni ne parlano ancora. È una bella soddisfazione. È stata la prima coppa che ha vinto la Lazio in campo internazionale, ho fatto un bel gol e Pancaro mi disse che mi fece l’assist (ride, ndr). Mi sono anche spaccato la testa perché prima sono andato contro il portiere. Ho preso la capocciata (contro il Mallorca, ndr) e il dottore mi ha detto di uscire a fine primo tempo, perché se avessi preso un’altra botta rischiavo che mi si aprisse la ferita. Mihajlovic non ti dico quello che ha detto al medico (ride, ndr). Sono rimasto in campo, è stata una bellissima serata.

Penso che attaccanti come noi oggi non li trovi più, quelli malati di goal. Quell’anno c’erano Salas, Boksic, Mancini, Shevchenko, Inzaghi, Batistuta, Totti e altri, tutti giocatori che andavano contro i pali, prendevano delle capocciate, tutto pur di far goal. Noi avevamo un allenatore, Eriksson, che oggi non c’è più, che era la persona più calma del mondo rispetto a tutti noi. Avevamo una super squadra, e soprattutto divertente, ti ammazzavi dalle risate. Erano tutti dei pazzi veri, ma anche dei giocatori veri».