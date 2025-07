Calciomercato Lazio: Insigne disposto a tagliarsi lo stipendio fino a questa cifra. L’attaccante vuole venire incontro ai biancocelesti

Il calciomercato Lazio si accende con un nome di grande prestigio: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli è il sogno, neanche troppo nascosto, di Maurizio Sarri per rinforzare l’attacco biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i contatti tra il tecnico e il suo ex pupillo sono continui e costanti. Al centro dei dialoghi c’è un solo argomento: la Lazio. Insigne, appena svincolatosi dal Toronto FC, è ora libero di firmare a parametro zero e ha espresso un desiderio chiaro: tornare in Italia per lavorare di nuovo con il “Comandante”.

Insigne-Lazio: la volontà del giocatore e il nodo ingaggio

La volontà di Lorenzo Insigne di vestire la maglia della Lazio è fortissima. Pur di riabbracciare Maurizio Sarri, l’attaccante sarebbe disposto a un significativo sacrificio economico, abbassando le sue pretese fino a un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che andrebbe incontro alle esigenze del club e che dimostra la determinazione del giocatore. Sullo sfondo resta l’interesse di altre squadre di Serie A, con Parma, Fiorentina e Udinese che hanno sondato il terreno, ma la priorità di Insigne è chiara e gioca a favore della Lazio.

L’ostacolo mercato bloccato: quando si può chiudere l’affare

Tra Sarri e Insigne l’intesa è totale, ma l’operazione di calciomercato deve fare i conti con la realtà. La Lazio, come noto, ha il mercato in entrata bloccato a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità. Questo significa che, nonostante l’accordo di massima tra le parti, il tesseramento di Lorenzo Insigne non potrà essere concretizzato nell’immediato. L’affare è quindi impostato per il futuro, presumibilmente per la finestra di mercato invernale, quando la situazione del club dovrebbe sbloccarsi. I tifosi della Lazio possono sognare: un patto d’acciaio lega Insigne a Sarri, con la promessa di ritrovarsi a Roma non appena sarà possibile.