Rambaudi sicuro: «Per me Basic è un giocatore che…». Le dichiarazioni dell’ex calciatore biancoceleste sul centrocampista croato

In un calciomercato estivo che per la Lazio è concentrato quasi esclusivamente sulle uscite, la situazione di Toma Bašić resta uno dei nodi più complessi da sciogliere per la dirigenza. Il centrocampista croato, rientrato alla base dopo le esperienze in prestito non particolarmente fortunate, cerca una nuova sistemazione per rilanciare una carriera che a Roma non è mai definitivamente decollata. Sulle prospettive del giocatore e sulle sue potenzialità inespresse è intervenuto questa mattina l’ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi.

Parlando ai microfoni di Radiosei, Rambaudi ha offerto la sua analisi sulla situazione del centrocampista classe 1996, sottolineando come, a suo avviso, il giocatore possieda qualità che meriterebbero una seconda chance, a patto di trovare il contesto giusto per esprimerle. L’ex ala ha evidenziato come il fattore cruciale per il futuro di Bašić sia la fiducia, un elemento che a Roma è venuto a mancare e che qualsiasi nuovo club dovrebbe garantirgli per poterci lavorare con profitto.

Questa la sua analisi nel dettaglio: «Se Bašić può trovare una squadra in Italia? Per me è un giocatore sul quale si può lavorare ma lì dipende anche dal contratto; può giocare in una metà campo a due, lo vedevo quando era in Francia, deve acquisire fiducia e deve trovare chi gliela dà. Ci lavorerei».

Le parole di Rambaudi pongono l’accento su due aspetti chiave: quello tecnico e quello umano. Da un lato, la duttilità tattica di Bašić, capace di agire in una mediana a due, e il ricordo delle sue prestazioni positive in Ligue 1 con il Bordeaux. Dall’altro, il blocco psicologico di un giocatore che ha bisogno di sentirsi al centro di un progetto. L’ostacolo, come sottolineato, rimane l’oneroso contratto che lo lega alla Lazio, un fattore che complica la ricerca di acquirenti. La speranza per il club e per il giocatore è che un club di Serie A decida di scommettere su di lui, seguendo il consiglio di Rambaudi e investendo sulla sua voglia di rivalsa.