Calciomercato Lazio: svelate le richieste di Sarri per gennaio. Ecco dove vuole intervenire il tecnico per rinforzare la squadra

A Formello si lavora sul presente con lo sguardo rivolto al futuro. Il calciomercato Lazio è in una fase di programmazione forzata, dettata dal blocco in entrata a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità. Una situazione complessa che ha portato il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Mariano Fabiani a definire una strategia a lungo termine, con obiettivi già chiari per quando il mercato tornerà ad essere accessibile.

Mercato bloccato, ma la Lazio non si ferma: il piano di Sarri

Come riportato da Il Messaggero, il cruciale vertice andato in scena a Formello tra Sarri e Fabiani è servito non solo a gestire l’emergenza attuale, ma soprattutto a pianificare le mosse future. Se nell’immediato la parola d’ordine è valorizzare la rosa esistente e blindare i big, dietro le quinte si lavora già per il calciomercato di gennaio e per la prossima estate. La Lazio non è ferma, sta semplicemente gettando le basi per un rilancio mirato non appena le condizioni lo permetteranno. Fare di necessità virtù, oggi, per tornare a investire con le idee chiare, domani.

Priorità mercato Lazio: rinforzi in difesa e a centrocampo

Il piano strategico ha individuato con precisione i reparti su cui intervenire in via prioritaria. La difesa e la linea mediana del centrocampo sono state cerchiate in rosso. Sarri ha chiesto rinforzi mirati in queste zone del campo, con l’obiettivo di ringiovanire e al tempo stesso alzare il livello qualitativo della rosa. La dirigenza si muoverà per bloccare i profili giusti in anticipo, così da essere pronta a sferrare l’attacco non appena si aprirà la finestra di mercato invernale. La strategia della Lazio è chiara: affrontare le difficoltà attuali con compattezza, programmando con lucidità gli interventi futuri per consegnare a Sarri una squadra ancora più forte e completa.