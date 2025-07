Dele-Bashiru Lazio: è lui il nuovo “acquisto” di Sarri: ecco cosa gli chiede il tecnico per la prossima stagione

Dele-Bashiru sarà il nuovo “rinforzo” di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione con il mercato bloccato: ecco cosa gli chiederà Sarri

A Formello, l’attuale situazione del calciomercato della Lazio, bloccato in entrata a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità, ha imposto una programmazione forzata e una strategia ben precisa. In una cruciale riunione tra il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Mariano Fabiani, è stato cementato un piano d’azione che trasforma un ostacolo in un’opportunità: la valorizzazione dei talenti già presenti in rosa. La spada di Damocle rappresentata dall’indice di liquidità impedisce alla Lazio di tesserare nuovi giocatori fino alla finestra invernale, una tegola che ha imposto un cambio radicale di prospettiva. Non più la caccia a rinforzi esterni, ma un focus totale e obbligato sulle risorse interne.

Al centro di questo nuovo e pragmatico progetto tecnico c’è il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru. Il nigeriano è uno dei profili specifici su cui la Lazio punterà per una crescita immediata e per colmare le lacune della rosa. L’intento della società è chiaro: trasformare Dele-Bashiru in un vero e proprio “acquisto” fatto in casa, investendolo di nuove e significative responsabilità. Avrà la fiducia e, soprattutto, il minutaggio necessario per esplodere definitivamente, diventando un elemento chiave nello scacchiere tattico di Sarri. Il tecnico, noto per la sua capacità di plasmare i giocatori e trarre il massimo dalle risorse a disposizione, avrà il compito di affinarne le qualità, inquadrarlo tatticamente e accelerarne il processo di maturazione.

La sfida per Sarri sarà quella di plasmare un centrocampo efficace con gli elementi a disposizione, facendo di necessità virtù. Dele-Bashiru, con le sue caratteristiche di dinamismo e la sua capacità di inserirsi, potrà rappresentare un’opzione preziosa per dare più imprevedibilità alla manovra e magari aumentare il numero di gol provenienti dalla mediana, un aspetto su cui Sarri ha spesso insistito. Il lavoro sul campo sarà fondamentale per la sua crescita e la sua integrazione nel sistema di gioco. La Lazio, dunque, si affida alla scommessa Dele-Bashiru, con la speranza che la sua valorizzazione possa dare i frutti sperati, in attesa di poter tornare a operare a pieno regime sul calciomercato per i rinforzi esterni. Questo obbligo di puntare sui giovani è visto come un’opportunità per costruire una base solida per il futuro del club.