Calciomercato Lazio: Floriani alla Cremonese, ma spunta un retroscena inatteso su Sarri che avrebbe voluto tenerlo in biancoceleste

Il calciomercato Lazio in uscita continua a essere protagonista. In un’estate in cui il club è costretto a operare con il mercato in entrata bloccato, la dirigenza sta ottimizzando la rosa attraverso una serie di cessioni mirate. Dopo gli addii di Tchaouna, Crespi e altri giovani, è ormai ai dettagli anche il trasferimento di Romano Floriani Mussolini. Il terzino destro, reduce da un’esperienza formativa in prestito, è pronto per una nuova e prestigiosa avventura in Serie A con la maglia della Cremonese.

Cessione Floriani Mussolini: cifre e formula dell’accordo con la Cremonese

L’affare che porterà Romano Floriani Mussolini alla Cremonese è in dirittura d’arrivo, con gli ultimi dettagli che si stanno limando in queste ore. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto. La cifra fissata per l’acquisto a titolo definitivo da parte del club grigiorosso è di 5 milioni di euro. Inoltre, la Lazio si è assicurata una clausola strategica per il futuro, mantenendo il 50% su un’eventuale futura rivendita del giocatore, a testimonianza della fiducia nelle potenzialità del terzino. Si tratta di un’operazione che soddisfa tutte le parti coinvolte, garantendo alla Lazio un potenziale introito significativo.

Il retroscena su Sarri e la nuova sfida in Serie A

Dopo il buon campionato disputato in prestito con la Juve Stabia, il futuro di Floriani Mussolini sembrava poter essere a Formello. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico Maurizio Sarri avrebbe espresso il desiderio di puntare su di lui e di integrarlo nella rosa della prima squadra per la stagione in corso. Tuttavia, le esigenze del club e la necessità di fare cassa di fronte al blocco del mercato hanno prevalso, spingendo verso la cessione. Per Romano Floriani Mussolini si aprono ora le porte della Cremonese e della Serie A, un’occasione importantissima per misurarsi al massimo livello del calcio italiano e continuare il suo percorso di crescita.