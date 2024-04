Verso la Lazio, Baroni può recuperare un difensore: le ultime in casa Verona, prossima avversaria dei biancocelesti in campionato

Pochi giorni ancora e poi sarà il momento per il Verona di Baroni di far visita alla Lazio di Tudor, nel match in programma sabato 27 aprile.

Come riporta Tutto Hellas Verona, Baroni potrebbe recuperare un pezzo importante in difesa, ovvero Pawel Dawidowicz, che si sta riprendendo da un problema al polpaccio e punta ad essere disponibile per la sfida contro i biancocelesti.