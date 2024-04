Verso la Lazio, Colantuono prepara la Salernitana: possibile ritorno in campo per un attaccante dei campani. Le ultime

Si lavora in direzione della prossima sfida di campionato, che vedrà la Lazio di Tudor sfidare la Salernitana di Stefano Colantuono.

Squadra campana che potrebbe ritrovare un giocatore fondamentale in questo finale, ovvero Boulaye Dia. Come riporta Tuttosalernitana, oggi riprenderanno i contatti tra l’entourage del calciatore e la società per trovare un accordo che possa chiarire la posizione del calciatore in vista del futuro, dopo il caos delle ultime settimane.