Verso Lazio-Milan: partita da dentro o fuori? Sarri ha più da perdere

Lazio-Milan sarà una partita da dentro o fuori. La squadra di Sarri non può infatti permettersi un altro passo falso dopo la sconfitta di Firenze contro la Fiorentina.

Perdere anche contro il Milan vorrebbe dire quasi sicuramente rinunciare alla corsa al quarto posto per la Champions League, ma soprattutto arrivare alla sfida con il Bayern Monaco con il morale sotto le scarpe per i biancocelesti. E non è da escludere che possa cambiare anche il futuro del tecnico in estate…