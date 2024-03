Verso la Lazio, Allegri ritrova i Nazionali: le ultime in casa Juve

Allenamento Juve, Allegri ritrova tutti i Nazionali. Le ULTIME verso la Lazio, sabato il big match dell’Olimpico alla ripresa

Si intensifica la preparazione dei bianconeri verso Lazio–Juve con il rientro dei Nazionali. Allenamento odierno concluso al JTC.

Allegri ha ritrovato tutti i Nazionali: chi è sceso in campo ieri ha fatto un lavoro di scarico, normalmente in gruppo gli altri. Si torna in campo domattina a due giorni dalla Lazio.