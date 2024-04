Verso la Lazio, problemi per Acerbi: il difensore salta la sfida con i biancocelesti?

Verso la Lazio, problemi per Acerbi: stagione finita per il difensore dell’Inter? Le ultime sull’ex giocatore biancoceleste

Si è fermato Francesco Acerbi, che causa pubalgia non sarà disponibile per la sfida dell’Inter contro il Torino di domenica 28 aprile.

Con un post sul suo profilo Instagram, l’ex difensore della Lazio sembra aver lasciato intendere di volersi completamente riprendere in vista del prossimo Europeo in programma a giugno. Rimane dunque in dubbio la sua presenza per la sfida con i biancocelesti del 18 maggio.