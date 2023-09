Verso la Lazio, problema muscolare per Chiesa: salta il match con i biancocelesti?

Verso la Lazio, problema muscolare per Chiesa: a rischio il match con i biancocelesti? Le ultime sulle condizioni

Federico Chiesa è in dubbio per Italia-Macedonia del Nord. Come riportato dal Corriere dello Sport, un problema muscolare potrebbe costringerlo al forfait: l’attaccante della Juve ha un fastidio all’adduttore.

Le sue condizioni saranno monitorate in questa vigilia. Potrebbe essere a rischio la sua presenza nel match di campionato contro la Lazio.